Диетолог рассказала об уникальных свойствах помидоров

Уникальные свойства помидоров связаны с содержащимся в них ликопином — антиоксидантом, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

«Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета. Также помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин — это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения», — рассказала Круглова.

Круглова отметила, что полезное вещество в помидорах остается даже после термической обработки. Более того, в томатной пасте его даже больше, чем в свежем овоще.

«В плане содержания витамина С свежие томаты предпочтительнее, потому что при термической обработке витамин С разрушается. В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу», — рассказала Круглова, слова которой приводит «Радио Sputnik».

Врач отметила, что помидоры можно включать в рацион тем людям, что борются с лишним весом, а также болеют диабетом. Однако существуют противопоказания к употреблению этого овоща.

«Томаты нужно исключить в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний, таких как гастродуоденит и язвенная болезнь, пока не начнется длительная ремиссия. Может быть индивидуальная непереносимость помидоров», — добавила Круглова.

До этого, 29 октября, немецкий врач Томас Фрилинг сообщил, что для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров. По словам специалиста, при употреблении сахара в желудке могут размножаться вредные виды бактерий. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия, отметил он.