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В Тбилиси прошла акция протеста против Саакашвили

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В центре Тбилиси прошла мирная акция протеста против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Митинг 7 ноября транслировали местные телекомпании.

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Акция была посвящена годовщине событий, произошедших 7 ноября 2007 года. Тогда власти применили водометы и резиновые пули против участников мирных акций протеста.

Участники протеста отметили, что не позволят Саакашвили и его сторонникам вернуться к власти. Кроме того, транслировались кадры жестокого разгона акции в 2007 году.

«Призываем правительство Грузии раз и навсегда назвать всё своим именем: как только «Единое национальное движение» попытается сделать что-либо, например пикетирование, госпереворот или другие незаконные действия, дать им соответствующий ответ. Их время завершилось, «Нацдвижение» должно быть запрещено как политическая партия», — заявила участница протеста Ия Метревели.

Днем ранее представители оппозиции Грузии потребовали у властей страны в течение 24 часов госпитализировать Саакашвили. В противном случае в Тбилиси 8 ноября пройдет масштабный митинг, заявлял глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

У стен тюрьмы, где содержится Саакашвили, ранее в субботу проходил митинг. Участники акции требовали освободить политика. На митинге в его поддержку были замечены флаги Германии и США. В толпе также мелькала символика Евросоюза, Турции и Азербайджана.

Во время митинга одному из сторонников Саакашвили стало плохо. Его увезли в больницу, где мужчина скончался. Причина его смерти не уточняется. Полицейские также начали задерживать людей, разбивших палаточный лагерь у тюрьмы.

Тогда же политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом, рассчитывает добиться власти, следуя по украинскому сценарию.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну с Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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