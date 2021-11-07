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Боксер Чалоян рассказал о поражении в бою с Петровским

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Армянский боксер Давид Чалоян, проигравший в финале чемпионата мира по боксу россиянину Марку Петровскому, назвал своего соперника выносливым боксером. Чалоян 7 ноября также отметил, что финальный бой дался ему трудно.

«Финал нам трудно удался, но не смогли победить, на этом мы удовлетворены серебряной медалью. Мой соперник Петровский — очень хороший боксер, выносливый, с сильной волей, мастер своего дела», — рассказал Чалоян каналу РЕН ТВ.

На чемпионате мира Петровский 5 ноября выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

В беседе с «Известиями» спортсмен заявил, что пока ему еще стоит повременить с переходом в профессионалы. Чемпион рассказал, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.

6 ноября начальник спортивного клуба им. К.В. Еременко Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя Александр Филатов рассказал, что Петровский только летом 2021 года смог залечить свои травмы.

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