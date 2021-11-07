Брат Петровского рассказал о подготовке боксера к боям

Брат завоевавшего золото на чемпионате мира по боксу россиянина Марка Петровского в воскресенье, 7 ноября, рассказал о его подготовке к соревнованиям.

«По поводу соревнований могу сказать, что они были очень волнительными, мы все сильно переживали. После каждого боя мы с ним созванивались. До боя созванивались, разговаривали, спрашивали о его состоянии, настрое. Настрой у него боевой перед каждым боем. Он выходил драться, как уже ранее сказали, не только за нас, но и за свою страну. Он очень много тренируется, он очень упорный человек, то есть ему попасть на эти соревнования было непросто», — рассказал брат боксера.

Он добавил, что Петровский выступает за свою страну и очень ответственно подходит к делу.

Ранее в этот день российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов назвал Петровского новым веянием в сборной страны по боксу. По его словам, у спортсмена есть характер и желание побеждать.

На чемпионате мира Петровский 5 ноября выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

В беседе с «Известиями» боксер заявил, что пока ему еще стоить повременить с переходом в профессионалы. Чемпион рассказал, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.