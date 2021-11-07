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Импровизированный мемориал появился у офиса КПРФ в Москве

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Импровизированный мемориал появился у офиса КПРФ в Москве. Об этом 7 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на один из Telegram-каналов.

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Неизвестные принесли к офису траурный венок и «портрет» лося с черной лентой. Также кто-то оставил рядом гвоздики и свечи.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

Возбуждено дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

1 ноября депутат Госдумы Юрий Синельщиков от КПРФ заявил, что вопрос об исключении Рашкина из партии может быть поднят, если он совершил преступление. Он отметил, что лишь только когда у следствия будут определенные заключения, КПРФ сможет дать собственную оценку произошедшему.

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