Взявший золото на ЧМ по боксу Петровский показал чемпионский пояс

Российский боец Марк Петровский, взявший золото на ЧМ по боксу, в воскресенье, 7 ноября, показал чемпионский пояс.

«Спасибо большое за поддержку. Много комментариев, до сих пор не успел всем ответить. Это меня мотивирует, поддерживает», — приводит РЕН ТВ слова Петровского.

На чемпионате мира Петровский 5 ноября выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

В беседе с «Известиями» спортсмен заявил, что пока ему еще стоить повременить с переходом в профессионалы. Чемпион рассказал, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.