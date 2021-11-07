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В Подмосковье избили пытавшегося заступиться за девушек подростка
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В Подмосковье избили пытавшегося заступиться за девушек подростка

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В Московской области избили подростка, который пытался заступиться за девушек. Об этом 7 ноября рассказал каналу РЕН ТВ отчим избитого Андрей (фамилия не приводится).

Отмечается, что подросток пытался подать заявление в полицию, однако его не приняли.

«Увидел толпу мужчин с девушками, которые с ними выпивали и почему-то плакали. Он подошел и спросил, что случилось. Юру (подростка) отвели в сторону и объяснили, что сами разберутся, мол, у них девочки что-то украли. Он пошел дальше, тут один подбегает и ударяет его в лицо. Парень в ответ распылил перцовый газ и убежал. В дорогу ему выкрикивали угрозы и бросили бутылки в него», — рассказал отчим подростка.

Ранее в этот день массовая драка произошла в Домодедово. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек. В отделении полиции были доставлены пять самых активных участников драки. Поиск остальных участников конфликта продолжается. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результат проверки по факту произошедшего.

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