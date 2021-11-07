Политолог назвал причину посягательств Украины на территорию России

Сегодня на Украине много социальных, экономических и политических проблем, поэтому власти придумали способ отвлечь от них внимание, обозначив псевдопроблему, связанную Россией. Об этом 7 ноября рассказал украинский политолог Константин Бондаренко.

«Украинцам сказали, что главная проблема — это Россия. Людям просто говорят: у нас сейчас война с Россией, Россия как враг не дает нам энергоносители, соответственно мы страдаем из-за того, что существует позиция России и существует российская политика», — отметил Бондаренко в разговоре с каналом РЕН ТВ.

Таким образом Бондаренко прокомментировал высказывание писателя и философа Петра Кралюка, который обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».

«Подобного рода заявления обычно делаются для хайпа, для собственного электората, для тех, кто готов на сегодняшний день поддерживать идею расчленения России и, соответственно, верит в эту идею. <…> Для [части] электората, который в принципе исповедует националистическую идеологию, которая стоит на праворадикальных позициях, подобного рода заявления являются таким себе бальзамом на душу», — добавил Бондаренко.

Ситуацию также прокомментировал экономист Александр Охрименко. Он отметил, что власти Украины пытаются всячески успокоить местных жителей на фоне роста цен на газ, говоря, что зима будет теплой.

«Если внимательно посмотреть, вот, заявления украинского кабмина, Зеленского (Президента Украины Владимира Зеленского. — Прим.) — виновата только Россия. Не, на сегодняшний момент и премьер-министр уже много раз заявлял, что Россия проводит газовый шантаж, в результате газового шантажа есть проблема с отоплением в Украине», — добавил Охрименко.

Ранее в этот день политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев высказал мнение, что заявления о «принадлежности» Украине российских регионов — это фантазии убогих, ставшие следствием мифологии об уникальном украинском народе, которую начали навязывать украинцам еще в ХVIII веке.

Стремление Украины фантазировать о своей значимости вместо того, чтобы извлекать уроки из истории, могут привести к полному краху страны, считает эксперт.

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева 7 ноября отмечала, что попытки политиков и культурных деятелей Украины «присвоить» территории России звучат достаточно давно и не являются чем-то новым. По ее мнению, в таких случаях нужно задавать вопрос — существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз.