Нападавшие и избитый в Новой Москве мужчина едва не подрались при очной ставке

Мужчина, пострадавший при нападении в Новой Москве, и задержанные едва не подрались во время очной ставки. Об этом 7 ноября рассказал адвокат задержанных Роман Масютенко.

«В ходе очной ставки, которая была накануне, потерпевшие вели себя очень агрессивно. Сотрудникам полиции даже пришлось применить силу, чтобы между ними и обвиняемыми не произошла новая драка», — рассказал юрист каналу РЕН ТВ.

Нападение на двух мужчин, один из которых был с ребенком, произошло в Новых Ватутинках 4 ноября. На следующий день пострадавший рассказал, что ребенка ударили по лицу, а в руках у одного из нападавших якобы был нож.

Как 7 ноября рассказал Масютенко, пострадавший принял за нож кистевой эспандер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Позднее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство». Задержанным было предъявлено обвинение.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Один из участников нападения 7 ноября был арестован.