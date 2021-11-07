Камера сняла начало конфликта со стрельбой в Балашихе

Опубликована запись с камеры, запечатлевшей начало конфликта со стрельбой в подмосковной Балашихе.

На кадрах видно, как двое человек работали в кабине лифта в тот момент, когда к ним подошли четверо мужчин. После словесной перепалки началась драка. Затем жильцы дома, недовольные шумными работами лифтеров, открыли стрельбу, предварительно из травматического пистолета.

Конфликт в подъезде жилого дома произошел ранее в этот день. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

Ранее, 5 ноября, следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в подмосковных Химках, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Конфликт произошел вечером 4 ноября в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

В ходе конфликта мужчина произвел выстрелы в двух оппонентов. В результате один из них от полученных сквозных ранений скончался на месте, второй госпитализирован в больницу. Следователи изъяли видеозапись с камер наружного наблюдения. На месте обнаружены 24 гильзы. Назначено проведение экспертиз. Местонахождение подозреваемого устанавливается.