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Адвокат рассказал об эспандере в руках у напавшего на отца с ребенком в Новой Москве

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В руках у одного из нападавших на мужчину с ребенком в Новой Москве был кистевой экспандер, а не нож, как показалось пострадавшему. Об этом 7 ноября заявил адвокат задержанного Роман Масютенко.

«Покушения на убийство не было, просто бытовой конфликт. Свою вину будут отрицать в дальнейшем, задача следствия — доказать ее. Ножа с собой не было. Один из задержанных рассказал, что в руке у него находился эспандер, который очевидцы или потерпевшие приняли за нож. Никого убивать они не собирались», — рассказал адвокат каналу РЕН ТВ.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. 5 ноября пострадавший мужчина рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Полиция установила личности всех участников нападения. Также сотрудники столичной полиции представили видеоролик с объяснениями участников драки.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

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