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Пятерых участников драки в Домодедово доставили в полицию

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В отделение полиции доставили пятерых самых активных участников драки в Домодедово. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.

«По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. В настоящее время сотрудниками полиции продолжается работа по установлению остальных участников инцидента», — говорится в опубликованном сообщении.

Массовая драка произошла ранее в этот день. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек.

На другом опубликованном ролике видно, что одного из пострадавших повалили на асфальт, после чего его начали избивать ногами несколько человек. Через некоторое время компания скрылась.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результат проверки по факту массовой драки в подмосковном Домодедово.

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