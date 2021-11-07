Театральный мир напрягся и забурлил. Руководство Шотландского балета усмотрело расизм в постановке своего отца-основателя Питера Даррела. Оказалось, что в его «Щелкунчике» оскорблены китайцы и арабы. Худрук труппы Кристофер Хэмпсон уже заявил, что ошибки Даррела будут устранены. Правозащитники ликуют. Почитатели Даррела и Чайковского возмущены. Спешу успокоить и тех и других. Суть вопроса не в борьбе против расизма и не в оскорблении хореографа и композитора. В акции Шотландского балета нет ничего личного. Только пиар и касса.

Судите сами. «Щелкунчик» в постановке Даррела появился на сцене Шотландского балета в 1973 году. Обсуждаемый ныне второй акт с дивертисментом характерных танцев был поставлен еще раньше. Это был яркий, красивый спектакль, где персонажи казались вырезанными из крышки старинной конфетной коробки. Постановка с успехом шла на сценах Шотландии и Ирландии вплоть до 1997 года, а в 2014-м балет был возобновлен с новыми декорациями и костюмами Леза Братстона. Инициатором возобновления выступил ее нынешний критик Кристофер Хэмпсон. Тогда он был ее преданным поклонником, а сейчас заявил изданию Telegraph о нежелании «ходить на цыпочках вокруг «расистских» карикатур в «Щелкунчике».

Изменения, которые внесут в костюмы и хореографию он назвал «тонкими, но важными», а их целью — удаление из балета нюансов в изображениях иностранных культур, которые современная аудитория может счесть оскорбительными. Так, арабский танец ( «Кофе») станет не таким вызывающе чувственным, а артисты, выступающие в китайском танце («Чай»), избавятся от заостренных пальцев, шляп с рисовыми полями и длинных усов. Впервые в истории театра роль Дроссельмейера будут в очередь исполнять танцовщик и танцовщица.

А теперь внимание: заглянем на сайт коллектива и посмотрим, в преддверии чего была развита столь бурная постановочная деятельность. Выясняется, с 1 декабря по 12 февраля Шотландский балет проводит марафон «Щелкунчиков».

Стартует он в Эдинбурге, где балет будет дан 33 раза, и продолжится в Абердине — там ожидается 16 представлений. Далее последуют Инвернесс с шестью спектаклями, а также Белфаст и Ньюкасл, где в общей сложности балет представят 13 раз. Итого 67 «Щелкунчиков» за неполных два с половиной месяца.

И это при немалой конкуренции. В упомянутый период все европейские труппы дают «Щелкунчика», и маркетологи театров изощряются в рекламных ходах, закладывая на них специальные бюджеты. А шотландцы — молодцы. Настоящие криэйторы. Их китайско-арабский ход получился дешевым и сердитым. Фрагментарное обновление костюмов и декораций особых средств не потребует, а продвижением спектакля уже активно занялись мировые СМИ и мировые звезды. На посыл Шотландского балета незамедлительно отреагировали ведущие издания и танцовщики первой величины. В частности, у нас на эту тему уже высказались Николай Цискаридзе и Светлана Захарова. Причем абсолютно бесплатно. Так что сомнений нет: на волне борьбы с расизмом билеты на «зимний чес» Шотландского балета разлетятся как горячие пирожки. Тем более к борцам за права человека подтянутся сторонники гендерной толерантности. Недаром ведь Дроссельмейера шотландцы теперь обещают в двух видах — мужском и женском. Тут, правда, есть опасение, что авторам укажут на отсутствие небинарного героя. Но это усовершенствование можно приберечь для следующей рекламной кампании.

А если серьезно, то тенденция пиариться и зарабатывать дивиденды на популярных движениях типа Black Lives Matter и MeToo приобретает угрожающий характер. Практически каждая неделя приносит новость о сносе статуй, осуждении литературных героев и прочих коррективах истории искусства. Балет пока был затронут умеренно. Самой громкой на сегодняшний день слывет история с солисткой Американского балетного театра Мисти Коупленд, в декабре 2019-го обвинившей в расизме Большой театр. Оказалось, в балете «Баядерка» две ученицы Академии хореографии были загримированы под афроамериканок — и это потому, что в Большом нет темнокожих балерин и приходится карикатурно гримировать белых. Число подписчиков Мисти в Instagram удвоилось, девушка получила новые роли и росла бы дальше, если бы развернувшиеся прения не прервал Владимир Урин. Гендиректор ГАБТа указал, что «Баядерка» в такой редакции прошла тысячи раз и Большой театр включаться в дискуссию не будет.

Но это Большой, где «Баядерка» — аншлаговый спектакль, который в продвижении не нуждается. А руководители театров поменьше могут дать слабину. Если зимний «Щелкунчик» в хорошие годы приносит среднестатистической труппе до половины годового дохода, то не меньше трети приходится на круглогодичное «Лебединое озеро», где тоже есть дивертисмент национальных танцев. Как тут не соблазниться нарастить кассу? Можно, например, возмутиться итальянцем с неизменным бубном (неужели этот музыкальнейший народ не способен освоить другие инструменты?). Или с тем же посылом раскритиковать испанцев с кастаньетами. Словом, поле для пиарщиков-антирасистов непаханое, осталось дождаться пахарей.

Автор — доктор искусствоведения, профессор, редактор отдела культуры «Известий»

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