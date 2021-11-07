Напавшие на мужчину в Новой Москве признали вину в хулиганстве

Четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявил адвокат Роман Масютенко, представляющий интересы одного из обвиняемых.

«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребенка. Они также подчеркивают, что драка началась после провокации потерпевших», — сказал адвокат.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

Пострадавший мужчина рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Полиция установила личности всех участников нападения. Также сотрудники столичной полиции представили видеоролик с объяснениями участников драки.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».