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В офисе Зеленского не подтвердили данные о российских войсках у границ Украины

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не владеют данными о якобы скоплении российских войск у границ Украины. Об этом 7 ноября заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Никифоров в эфире канала «Дом» отметил, что вопрос безопасности также поднимался Зеленским на селекторном совещании.

«Имел слово главнокомандующий вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — сказал пресс-секретарь украинского лидера.

При этом Никифоров уточнил, что минобороны Украины рассматривает публикации о стягивании Россией войск к границам страны в качестве психологического давления или пропаганды со стороны американских СМИ.

Ранее в этот день газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США опасаются усиления «российской агрессии» и концентрации войск на границе с Украиной, поэтому в конце недели американские представители обратились в европейскую службу внешних связей и министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

Днем ранее CNN назвала целью визита в Москву главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса ситуацию у границ с Украиной. По данным источников телеканала с украинской и американской сторон, этот вопрос вызывает в Белом доме серьезное беспокойство.

Спутниковые снимки «наращивания мощи» России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies, представило американское издание Politico в понедельник, 1 ноября. Сосредоточение наземных войск зафиксировали вблизи российского города Ельня, располагающегося в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности, и назвала их «фейк-залпом».

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