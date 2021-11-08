Прошлая неделя получилась очень интересной, хотя в России были праздники, а в большинстве регионов и вовсе локдаун. В пятницу все ключевые американские фондовые индексы достигли рекордных максимумов. При этом индексы Dow Jones, S&P500 и Nasdaq Composite повышались пятую неделю подряд. Dow Jones Industrial Average за неделю вырос на 1,4%, S&P 500 — на 2%, а Nasdaq Сomposite — чуть более чем на 3%.

В среду вечером завершилось очередное заседание ФРС, и, как и ожидал рынок, было объявлено о начале тейперинга — сворачивания программы выкупа казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, которая осуществлялась более года на сумму $120 млрд в месяц. Сокращение объемов покупки активов будет происходить ежемесячно начиная с ноября на $15 млрд, из них $10 млрд придется на казначейские облигации, а $5 млрд — на ипотечные ценные бумаги. Это решение не стало сюрпризом. Представители ФРС всячески старались не раскачивать лодку и готовили рынок к этому событию на протяжении последних месяцев.

В заявлении ФРС сказано, что экономика США продолжает набирать силу. Политики по-прежнему рассматривают инфляцию как временную, выросшую из-за дисбаланса спроса и предложения во время пандемии. Глава ФРС Джером Пауэлл высказал свои ожидания, что более высокая инфляция сохранится до 2022 года, но начнет снижаться ко второму или третьему кварталу.

Пауэлл также выразил уверенность, что рынок труда в США к середине следующего года достаточно улучшится и не будет создавать препятствий для повышения процентных ставок. После появления ясности относительно сворачивания программы выкупа активов для участников рынка на первый план сейчас выходит вопрос о сроках начала повышения ставок. Исходя из информации, представленной в ходе конференции, первое повышение может произойти уже в июле следующего года, а до конца 2022-го рост ставок может составить 55 базисных пунктов. Пауэлл заверил, что ФРС будет проявлять терпение и не станет спешить с повышением, если на то будут причины. Золото после объявления решения ФРС перешло к росту, который продолжался до конца недели.

Участники торгов не нашли в позиции регулятора повода для паники и приступили к покупкам. Те, кто откладывал открытие позиций перед заседанием, больше не сдерживали себя.

Достойным завершением недели стали хорошие новости насчет рынка труда. Бюро статистики сообщило, что в прошлом месяце создана 531 тыс. новых рабочих мест, при этом общий уровень безработицы снизился до постпандемийного минимума в 4,6%. Октябрьский показатель уверенно опережал консенсус-прогноз на уровне 450 тыс. и был самым сильным за несколько месяцев. Вышедшие показатели убедили участников рынка, что экономика восстанавливается хорошими темпами, и предновогоднее ралли, вероятно, будет впечатляющим.

Впрочем, рынку свойственны эмоциональные реакции, которые приводят к тому, что цены пролетают справедливые уровни, и потом приходится возвращаться. Очень похоже, что сейчас именно такой отрыв от действительности. Начало нынешней волны роста с середины октября было положено отличными результатами компаний в ходе сезона отчетности. Попутный ветер в виде хорошей макроэкономической статистики и обещания проявлять терпение от Пауэлла наполнили паруса новой силой, но ситуация далека от идеальной. Где-то на заднем плане продолжают накапливаться предпосылки для будущей существенной коррекции, которую, вполне вероятно, мы увидим в следующем году. Пока же нужна лишь небольшая остановка, чтобы перевести дух после пяти недель безоткатного роста. Рынку нужно снять перекупленность, чтобы предновогоднее ралли, в реальность которого так поверили инвесторы, могло случиться. Данные по инфляции в среду, 10 ноября, вполне могут стать подходящим поводом.

Автор — аналитик «Фридом Финанс»

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