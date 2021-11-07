Психолог рассказала о последствиях нападения в Новой Москве для ребенка

Ребенок, на которого вместе с отцом в Новой Москве напали злоумышленники, мог получить психологическую травму. Об этом 7 ноября заявила психолог Екатерина Верченова, оценивая возможные последствия инцидента в Новых Ватутинках на психику ребенка.

«В данном случае ребенок столкнулся с психологической травмой и с тем, что угроза была причинена близкому человеку. Мы видим даже, что ребенок пытался убежать, потому что ему не хватает ресурса справиться с этой ситуацией: он не знает, как защитить себя и как защитить близкого человека. То есть у ребенка перед глазами ужас», — рассказала психолог каналу РЕН ТВ.

Верченова отметила, что в данном случае необходимо оказать ребенку психологическую помощь. Также мальчику требуется помощь семьи, которая бы могла рассказать, что произошло, и успокоить.

«В данном случае очень важно убедить ребенка, что будут наказания, что эта ситуация не останется нерешенной. Ребенку нужно прожить ощущение завершенности, что с его близкими все в порядке, что с ним все в порядке и никакая угроза не происходит в его жизни», — указала психолог.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

5 ноября пострадавший мужчина рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Полиция установила личности всех участников нападения. Также сотрудники столичной полиции представили видеоролик с объяснениями участников драки.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».