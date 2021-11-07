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В Ставропольском крае не будут продлевать режим нерабочих дней

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Власти Ставропольского края приняли решение не продлевать нерабочие дни. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

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«Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели», — заявил Владимиров.

Он добавил, что обучение школьников и студентов с 8 по 15 ноября будет проходить в дистанционном режиме.

Накануне не продлевать режим нерабочих дней также решили власти Самарской области. Кроме того, в регионе перестанут действовать ограничения для граждан старше 65 лет, которые сделали прививку или переболели COVID-19. Граждане старше 60 лет, что не сделали прививку, должны соблюдать домашний режим.

Аналогичное решение в тот же день приняли власти Мордовии. С 8 ноября к обычному режиму работы вернутся школы и детские сады, возобновят работу места общественного питания. При этом отмечается, что в республике сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, а ситуация характеризуется как «напряженная».

Также режим нерабочих дней решили не продлевать в Псковской области.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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