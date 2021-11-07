Медицинский школьный класс создали в Тюменской области

В Тюменской области на базе Боровской средней школы создан специализированный медицинский 10-й класс со сроком обучения два учебных года. Проект поддерживают Тюменский государственный медицинский университет, управление образования администрации Тюменского района, областная больница № 19.

Школьники будут углубленно изучать дисциплины, которые помогут поступить в профильный вуз — медицинский университет. Во время обучения будущие медики не только погрузятся в теорию, но и получат практические навыки, передает megatyumen.ru. В этом году в профильный класс были зачислены все желающие, со следующего года решение будет приниматься по итогам вступительного испытания. Биологию и химию в медклассе будут преподавать специалисты ТюмГМУ.

Ранее в Ижевске открыли морские классы. Они работают в школах № 100 и № 76. Так, в школе № 100 морскому ремеслу обучают учеников пятого класса. Практику ребята будут проходить в детском морском центре «Дельфин». В школе № 76 обучение начинается со второго класса. В Ижевске должны открыть предпринимательские, инженерные и медицинские классы.