Прямой эфир
Мир
Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России
Мир
Опубликованы новые кадры с задержанным в Дании судном «Академик Иоффе»
Политика
Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции
Политика
В Совфеде заявили о значимости «Северного потока – 2» для Европы
Мир
В Госдуме указали ВМФ США на правила безопасности в Черном море
Общество
В Москве сохранится ряд ограничений после окончания нерабочих дней
Общество
В Ставропольском крае не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
Диетолог назвала полезный при гастрите напиток
Мир
«Известия» поговорили с учеными с задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Общество
Синоптик спрогнозировал срок наступления метеорологической зимы в Москве

Опубликованы новые кадры массовой драки в Домодедово

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В социальных сетях опубликованы новые кадры драки в подмосковном Домодедово. Видео 7 ноября есть в распоряжении канала РЕН ТВ.

На кадрах ролика видно, что одного из пострадавших повалили на асфальт, после чего его начали избивать ногами несколько человек. Через некоторое время компания скрылась.

Массовая драка произошла ранее в этот день. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результат проверки по факту массовой драки в подмосковном Домодедово. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента.

29 августа сообщалось о возбуждении административных дел в отношении 169 человек, доставленных в отделения полиции после массовой драки, произошедшей у хостела в подмосковных Мытищах на Бабаевской улице.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021