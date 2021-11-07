Опубликованы новые кадры массовой драки в Домодедово

В социальных сетях опубликованы новые кадры драки в подмосковном Домодедово. Видео 7 ноября есть в распоряжении канала РЕН ТВ.

На кадрах ролика видно, что одного из пострадавших повалили на асфальт, после чего его начали избивать ногами несколько человек. Через некоторое время компания скрылась.

Массовая драка произошла ранее в этот день. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результат проверки по факту массовой драки в подмосковном Домодедово. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента.

29 августа сообщалось о возбуждении административных дел в отношении 169 человек, доставленных в отделения полиции после массовой драки, произошедшей у хостела в подмосковных Мытищах на Бабаевской улице.