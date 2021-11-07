Кровля храма XIX века загорелась в Нижегородской области

Кровля храма XIX века загорелась в деревне Шелокша Кстовского района Нижегородской области на площади около 40 кв. м. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли шел дым. В 12:15 мск объявлен ранг пожара № 2. В 12:53 мск объявлена локализация пожара, в 13:06 мск ликвидировано открытое горение. <…> Предварительно, площадь пожара составляет 40 кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают 10 единиц техники и 28 человек личного состава.

Накануне сообщалось, что в Сыктывкаре удалось предотвратить пожар на телебашне. В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Коми рассказали, что на объекте произошло короткое замыкание. На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчеты. Телевышка была обследована и отключена от сети. Возгорания не произошло.