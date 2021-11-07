Многодетная мать погибла при пожаре в Челябинской области

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в частном доме в Златоусте (Челябинская область). В огне погибла 41-летняя женщина.

Пожар начался в ночь на 7 ноября в микрорайоне Машзавода. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в течение шести минут. Из горящего дома удалось спастись отцу и детям девяти, 10, 15 и 17 лет. Мать детей погибла.

Очевидцам удалось оттолкать от горящего дома два автомобиля, пишет Kursdela.biz. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту происшествия.

6 ноября сообщалось о возгорании в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Нунлигран на Чукотке. В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей 2016 и 2020 годов рождения.