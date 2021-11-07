Жителей Тюмени предупредили об ухудшении погоды

МЧС предупредило жителей Тюмени о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозам, в городе усилится ветер и выпадет снег.

По данным ведомства, ухудшение погодных условий ожидается 8 ноября. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. В Тюмени выпадет мокрый снег с дождем, при этом температура воздуха поднимется до +5 градусов в дневные часы и до +2 градусов ночью. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Водителей и пешеходов предупреждают о возможном гололеде. Горожан просят быть внимательными на дорогах, отказаться от дальних поездок и по возможности ограничить выход из зданий.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Сибири будет превышать норму на 20 градусов. Аномальные явления фиксируются в течение четвертой недели. Теплая погода установилась в Красноярском крае из-за потоков теплого воздуха с юга и запада.