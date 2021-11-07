Дело возбуждено после стрельбы в лифтеров из-за шума в Балашихе

Дело возбуждено после стрельбы в лифтеров из-за шума в Балашихе

2021-11-07 14:28:49

2021-11-07 14:28:49

2021-11-07 14:28:49

2021-11-07 14:28:49

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