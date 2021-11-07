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В Совфеде заявили о значимости «Северного потока – 2» для Европы

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Член Совфеда Ольга Ковитиди в воскресенье, 7 ноября, прокомментировала сообщение о том, что премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер порекомендовал как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» (СП-2). По словам сенатора, подобное заявление актуально не только для ФРГ.

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«Европейцы четко осознают значимость газопровода «Северный поток 2» для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются», — приводит RT слова Ковитиди.

Парламентарий добавила, что Россия является надежным партнером и готова исполнить все свои обязательства.

Ранее в этот день Зедер заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для Германии в преддверии холодной зимы. Он добавил, что в нынешних условиях, когда ФРГ заявила о готовности сократить и прекратить использование угля и ядерной энергетики, растущий дефицит ресурсов в совокупности с ростом цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать газовые электростанции.

6 ноября издание Der Spiegel сообщило, что федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны Евросоюза (ЕС).

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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