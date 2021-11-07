Боец Дрозд объяснил путь олимпийцев в профессиональный бокс

Соревнования под эгидой AIBA (Международная ассоциация бокса) — это базовая площадка для перехода в мир профессиональных бойцов. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказал российский боксер Григорий Дрозд.

«Вид спорта, которым занимаются миллионы людей по всему миру. Это один из базовых, классических олимпийских видов спорта, поэтому массовость огромная, огромная любовь на планете Земля к этому виду спорта. Чемпионат мира выявляет лучших среди любителей, и, конечно, это фундамент и потенциал для будущих больших звезд в профессиональном боксе. Безусловно, это очень популярный и нужный вид спорта человечеству, я бы так сказал», — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Он отметил, что переход из олимпийского вида спорта в профессиональный дивизион всегда индивидуален.

«Многие олимпийские чемпионы в прошлом веке, в XX-м, переходили сразу после Олимпиады в профи, сейчас это тоже многие делают, но ни у всех стиль подходит и, в общем-то, у всех по-разному (складывается. — Ред.). Кто-то двигается как раз по олимпийскому боксу, первый раз едет на Олимпиаду, второй и так далее. Безусловно, выступления и медали на Олимпиаде и на чемпионате мира — это привлечение внимания СМИ, прессы и будущих промоутеров», — заключил спортсмен.

На чемпионате мира по боксу российский спортсмен Марк Петровский 5 ноября выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

В беседе с «Известиями» боксер заявил, что пока ему еще стоит повременить с переходом в профессионалы. Чемпион рассказал, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.