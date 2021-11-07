Сбежавший из подмосковной психбольницы убийца задержан в Подольске

Правоохранители задержали осужденного за убийство Александра Кутузова, который сбежал из психбольницы в Подмосковье. Об этом 7 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, задержали мужчину на Высотной улице в Подольске.

4 ноября 23-летний мужчина покинул медучреждение, где он проходил принудительное лечение с июня 2018 года. Побегу предшествовал конфликт с охраной.

Правоохранители призывали местных жителей быть бдительными, а также обнародовали фоторобот сбежавшего и характерные приметы.

26 октября стало известно о побеге Магомеда Алханова, члена банды Шамиля Басаева, из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки. По версии следствия, он отогнул один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и покинул отделение больницы. Выйти на след сбежавшего удалось благодаря жителям Астрахани, которые заметили Алханова в одном из городских кафе. Он был задержан 2 ноября.