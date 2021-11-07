Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 39 165 новых случаев COVID-19
Мир
Политолог назвал фантазиями попытки Киева присвоить земли России
Мир
МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра терактом
Общество
В «Уральских авиалиниях» рассказали о судьбе экстренно севшего в поле Airbus
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при коронавирусе
Мир
ВМС США опубликовали фото своих кораблей в Черном море
Мир
Опубликованы кадры разрушений после атаки на резиденцию премьера Ирака
Экономика
Эксперт назвал лучшие валюты для хранения сбережений
Спорт
Кудряшов назвал Петровского новым веянием в сборной России по боксу
Общество
Синоптик спрогнозировал срок наступления метеорологической зимы в Москве

Сбежавший из подмосковной психбольницы убийца задержан в Подольске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители задержали осужденного за убийство Александра Кутузова, который сбежал из психбольницы в Подмосковье. Об этом 7 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, задержали мужчину на Высотной улице в Подольске.

4 ноября 23-летний мужчина покинул медучреждение, где он проходил принудительное лечение с июня 2018 года. Побегу предшествовал конфликт с охраной.

Правоохранители призывали местных жителей быть бдительными, а также обнародовали фоторобот сбежавшего и характерные приметы.

26 октября стало известно о побеге Магомеда Алханова, члена банды Шамиля Басаева, из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки. По версии следствия, он отогнул один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и покинул отделение больницы. Выйти на след сбежавшего удалось благодаря жителям Астрахани, которые заметили Алханова в одном из городских кафе. Он был задержан 2 ноября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021