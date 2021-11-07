В «Уральских авиалиниях» рассказали о судьбе экстренно севшего в поле Airbus

Экстренно севший в кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году самолет Airbus 321 «никому не нужен», поэтому его следует утилизировать. Об этом 7 ноября заявил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

При этом сделать это можно будет только после того, как завершится расследование происшествия.

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать... когда будет окончательно подписан отчет о расследовании аварии и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — сказал представитель компании в беседе с РБК.

Он добавил, что в настоящее время воздушное судно находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский.

15 августа 2019 года самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России командиру и второму пилоту Airbus A321. Все остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

В августе 2020 года в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что не завершили соответствующее расследование из-за пандемии коронавируса. При этом отмечалось , что по результатам работ комиссия уже подготовила предварительный отчет, в котором содержатся оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов.