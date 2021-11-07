Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 39 165 новых случаев COVID-19
Мир
Политолог назвал фантазиями попытки Киева присвоить земли России
Мир
МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра терактом
Общество
В «Уральских авиалиниях» рассказали о судьбе экстренно севшего в поле Airbus
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при коронавирусе
Мир
ВМС США опубликовали фото своих кораблей в Черном море
Мир
Опубликованы кадры разрушений после атаки на резиденцию премьера Ирака
Экономика
Эксперт назвал лучшие валюты для хранения сбережений
Спорт
Кудряшов назвал Петровского новым веянием в сборной России по боксу
Общество
Синоптик спрогнозировал срок наступления метеорологической зимы в Москве

В «Уральских авиалиниях» рассказали о судьбе экстренно севшего в поле Airbus

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экстренно севший в кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году самолет Airbus 321 «никому не нужен», поэтому его следует утилизировать. Об этом 7 ноября заявил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Правильный ход: экипаж А321 посадил самолет с отказавшими двигателями
Что известно о подмосковном «Чуде на Гудзоне», благодаря которому остались живы более 230 человек

При этом сделать это можно будет только после того, как завершится расследование происшествия.

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать... когда будет окончательно подписан отчет о расследовании аварии и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — сказал представитель компании в беседе с РБК.

Он добавил, что в настоящее время воздушное судно находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский.

15 августа 2019 года самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России командиру и второму пилоту Airbus A321. Все остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

В августе 2020 года в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что не завершили соответствующее расследование из-за пандемии коронавируса. При этом отмечалось , что по результатам работ комиссия уже подготовила предварительный отчет, в котором содержатся оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021