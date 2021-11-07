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Участникам нападения на мужчину в Новой Москве предъявили обвинение

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Следственный комитет (СК) предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве, ходатайствует об их аресте. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба главного управления СК России по столице.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении четырех фигурантов в возрасте от 17 до 19 лет. Им предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего)», — говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

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Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Позднее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Избитый 31-летний Александр Ж. рассказал, что перевез семью в безопасное место. Мужчина также отметил, что не спал более суток после этого конфликта.

Как сообщили в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы, трое из подозреваемых по делу имеют гражданство России, а один является уроженцем ближнего зарубежья.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

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