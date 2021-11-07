Илон Маск интересуется у подписчиков стоит ли ему продать акции Tesla

Маск доверил решение о продаже акций пользователям Twitter. Речь идет о 10% активов компании Tesla. Участвовать в опросе могут не только подписчики Маска, передает телеканал «Известия». В голосовании приняло участие уже более 690 тыс. человек. Опрос продлится почти сутки. По итогам Маск решит, продавать свои акции или нет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.