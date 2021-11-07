В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при коронавирусе

Вероятность выявления COVID-19 при тестировании снижается через несколько дней болезни, поэтому иногда пациенты с симптомами коронавируса могут получить отрицательный результат теста. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

30 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом. Он пояснил, что вирус успевает проникнуть в клетки, так как уже через шесть-восемь месяцев после прививки у людей начинает падать титр антител, а сохранившиеся клетки памяти начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, «но получается уже поздно».

Ранее, в октябре, специалисты Национального института здоровья (США) зафиксировали самый длительный подтвержденный случай COVID-19, который продолжался 355 дней. Ученые обнаружили, что это может быть связано с мутациями, которые ранее не находили у людей с ослабленной иммунной системой. Как считают опрошенные «Известиями» специалисты, подобные случаи чреваты возникновением новых опасных штаммов SARS-CoV-2, так как вирус в организме таких больных проходит ускоренную эволюцию.

В августе замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил о результатах исследования, согласно которым у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно не появилось антител к инфекции. Он напомнил, что, согласно рекомендациям, прививаться от инфекции стоит через шесть месяцев после перенесенного заболевания. При этом уровень антител не имеет никакого значения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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