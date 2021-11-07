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Тимошенко предупредила Украину о катастрофе из-за упущенной возможности

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Действия украинских властей могут привести страну к катастрофе. Киев не позаботился о том, чтобы запастись газом на зиму, заявила экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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По ее мнению, у страны есть все возможности для обеспечения потребности в энергоресурсах. В частности, на Украине имеются «уникальные подземные хранилища газа», способные вмещать 38 млрд кубометров голубого топлива. Заполнив эти резервуары, страна не будет испытывать проблем с отоплением, указала политик.

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — отметила она в эфире телеканала «Украина 24».

В этом году Украина впервые за период независимости не обеспечила заполняемость хранилищ в летние месяцы. Таким образом власти упустили выгодные возможности и допустили энергетический кризис, подчеркнула Тимошенко.

«Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», — добавила лидер политсилы.

6 ноября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинские предприятия в скором времени разорятся, так как будут не в состоянии продолжать работу из-за высоких цен на газ. Он добавил, что вслед за разорением компаний сократятся налоговые поступления в бюджет, а также произойдет рост безработицы, поэтому властям придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Национальная федерация работодателей Украины 20 октября выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

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