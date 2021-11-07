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На Камчатке продлили действие системы QR-кодов до конца ноября

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Власти Камчатского края в воскресенье, 7 ноября, продлили действие QR-кодов для посещения для посещения кафе, ресторанов и театров. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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«На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, вводятся новые ограничения.

В частности, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам автобусами и воздушным транспортом граждан без предъявления QR-кода или письменных сертификатов, а также медсправки о том, что человек имеет противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Также продляется запрет на заселение в гостиницы без документов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвода. Для имеющих медотвод, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 час до заселения. Также с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах.

А в Иркутской области, как сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Игорь Кобзев, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 14 ноября продлили школьные каникулы. Отмечается, что студенты будут учиться дистанционно.

«Мы вынуждены еще на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также поселков Новонукутский и Усть-Ордынский», — написал он.

Также глава области призвал родителей проследить, чтобы их дети не тратили свободное время в походах по общественным местам, так как это сведет на нет пользу от принимаемых мер.

Накануне в Самарской области приняли решение об обязательном предъявлении QR-кода с информацией о прививке, перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест на COVID-19 для их посещения общественных мест. Решение об открытии школы и секций принимают оперштабы муниципалитетов региона.

В России продолжает кампания по вакцинации. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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