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В России за сутки выявили 39 165 новых случаев COVID-19

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В России за минувшие сутки выявили 39 165 случаев коронавируса. Об этом 7 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 806 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (4975) и Подмосковье (3297).

Всего на сегодняшний день в стране выявили 8 795 095 случаев коронавируса. Выздоровели 7 561 978 человек.

5 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство людей, привитых от коронавируса, переносят его бессимптомно. В редких случаях у вакцинированных COVID-19 развивается по типу легкого ОРВИ.

30 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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