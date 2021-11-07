Капитан «Академика Иоффе» сравнил задержание судна с попыткой арестовать «Крузенштерн»

Капитан дальнего плавания Александр Гуляев вспомнил, как когда-то пытались арестовать «Крузенштерн», и назвал происходящее с судном «Академик Иоффе» звеньями одной цепи, отражающей «отношение к нашей стране», заявил он в комментарии РЕН ТВ 7 ноября.

«Это звенья одной цепи, как 20–30 лет назад, когда наши заклятые партнеры западные пытались арестовать парусник «Крузенштерн». Это всё отношение к нашей стране. Поэтому мое мнение: это незаконные действия правительства Дании. Когда торговые суда нашей державы ходили под советским флагом, ни один западный заклятый друг не смел арестовывать наши суда. Нигде и никогда. Теперь уважают или боятся только Андреевский флаг», — отметил капитан.

Действия канадской компании One Ocean Expedition, по мнению Гуляева, не являются неожиданными. Любая компания, понесшая убытки, любыми способами будет стараться возместить их с максимальной выгодой.

«Есть международные арбитражные суды, там решаются подобные споры, если заинтересованные лица не могут прийти к соглашению», — добавил Гуляев.

Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна, о чем сообщило российское посольство.

Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

В настоящий момент запасов еды, воды и топлива «Академике Иоффе» хватит примерно на 60 дней. Изначально рассматривался вопрос о возможной эвакуации части экипажа, но до сих пор 23 ученых и 38 моряков пребывают на борту, с ними почти нет связи.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане

Как разрешится ситуация с задержанием в датском порту российского судна, смотрите 7 ноября в 23:00 в программе «Добров в эфире».