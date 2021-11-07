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Шесть шахтеров погибли из-за выброса метана в шахте Казахстана

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Выброс метана произошел в шахте Казахстана, в результате которого шесть шахтеров погибли. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает МЧС республики.

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«7 ноября 2021 года в 09:30 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в г.Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан», — приводит МИА «Казинформ» заявление официального представителя МЧС Талгата Уали.

Уточняется, что в забое, предварительно, находились восемь работников, из них шесть человек скончались, еще двое получили травмы. В настоящее время шахтеров поднимают на поверхность. В общей сложности на шахте находились 64 человек.

На место происшествия направлена комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

3 ноября на шахте «Байкаимская» в Кузбассе произошло задымление, 60 горняков эвакуировали. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

В июле на шахтах в Воркуте погибли двое рабочих. Один из горнорабочих получил смертельную травму на шахте «Заполярная». Второго погибшего прижало комбайном к выработке на шахте «Воргашорская».

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