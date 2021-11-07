Женская теннисная сборная РФ выиграла теннисный турнир Кубок Билли Джин Кинг

Сборная РФ выиграла теннисный турнир Кубок Билли Джин Кинг. Это самое престижное командное соревнование в теннисе, передает телеканал «Известия». Победу принесла

спортсменка Людмила Самсонова. Теннисистка обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии. Игра продолжалась два часа 25 минут. Встреча завершилась с результатом 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, счет в финальном поединке — 2:0 в пользу России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.