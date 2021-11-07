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Эдилов объяснил «бесконтактную» победу над Ларти

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Победа российского боксера Абдулкерима Эдилова над ганским коллегой Ричардом Ларти с применением техники «бесконтактного» нокаута — это воля всевышнего. Такое мнение в беседе с «Известиями» в воскресенье, 7 ноября, высказал победитель поединка Эдилов.

«Я сам ожидал, что все раунды будут. Но по воле всевышнего я победил. Не знаю, как, наверное, так суждено», — сообщил спортсмен.

Он также добавил, что эффектный выход оппонента на поле боя его совсем не смутил.

5 ноября Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок международного турнира по боксу «Время легенд — 7» закончился досрочно.

Комментируя причины своего поражения, Ларти отметил: Эдилов — левша, и ганский спортсмен неудачно «попал под его левый удар» в процессе «прощупывания» сил оппонента. Постановочный характер поединка боксер назвал ложью.

Пользователи соцсетей заметили, что Ларти не в первый раз нокаутируют «бесконтактно». Год назад он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. Теперь любители бокса уверены, что Ларти может попробовать свои силы в болливудском кино и даже претендовать на «Оскар».

6 ноября генеральный секретарь управления бокса Ганы Патрик Джонсон сообщил, что Ларти ранее был дисквалифицирован на пять лет за махинации и не имел права принимать участие в турнире в Грозном. Он добавил, что в настоящее время будет собрана комиссия, которая намерена обратиться в суд в связи с этим нарушением.

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