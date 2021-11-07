Эксперт Огасян назвал признаки слежки за пользователем через веб-камеру

Требование доступа к камере в совокупности с угрозой прекращения работы устройства являются подозрительным сигналом для его владельца. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, еще одним косвенным признаком нарушения личных границ пользователя можно назвать горящий индикатор работы камеры.

«Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально — например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», — поделился эксперт в ходе беседы с изданием «Прайм».

Он добавил, что в том случае, если речь идет о хакерском ПО, то пользователям и телефонов, и компьютеров стоит насторожиться при получении сообщений о том, что определенная программа запрашивает доступ к камере и микрофону.

Ранее, 12 октября, исследователи из Ирландии и Великобритании опубликовали данные тестирования смартфонов на базе Android. Выяснилось, что гаджеты постоянно передают Google и другим компаниям достаточно много личной информации о владельцах, а также об использовании приложений. Всё это является нарушением конфиденциальности пользователей, и противостоять слежке весьма затруднительно.