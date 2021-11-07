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Эксперт Огасян назвал признаки слежки за пользователем через веб-камеру

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Требование доступа к камере в совокупности с угрозой прекращения работы устройства являются подозрительным сигналом для его владельца. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

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По его словам, еще одним косвенным признаком нарушения личных границ пользователя можно назвать горящий индикатор работы камеры.

«Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально — например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», — поделился эксперт в ходе беседы с изданием «Прайм».

Он добавил, что в том случае, если речь идет о хакерском ПО, то пользователям и телефонов, и компьютеров стоит насторожиться при получении сообщений о том, что определенная программа запрашивает доступ к камере и микрофону.

Ранее, 12 октября, исследователи из Ирландии и Великобритании опубликовали данные тестирования смартфонов на базе Android. Выяснилось, что гаджеты постоянно передают Google и другим компаниям достаточно много личной информации о владельцах, а также об использовании приложений. Всё это является нарушением конфиденциальности пользователей, и противостоять слежке весьма затруднительно.

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