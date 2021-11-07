Врач Круглова назвала стимулирующий иммунитет овощ

Укреплению иммунитета способствует потребление томатов, так как данный овощ является источником ликопина — иммуностимулирующего и противоопухолевого антиоксиданта, чем и объясняются уникальные свойства продукта. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщила врач-диетолог, член Национальной лиги диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

«Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета. Также помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин — это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения», — поделилась эксперт в беседе с радио Sputnik.

Более того, антиоксидант сохраняется в помидорах даже после термической обработки овоща.

«Если говорить про кетчуп или томатную пасту — польза в плане содержания ликопина там сохраняется. В томатной пасте его содержание будет даже больше: это концентрированный продукт, жидкости там гораздо меньше, чем содержит свежий томат. В плане содержания витамина С свежие томаты предпочтительнее, потому что при термической обработке витамин С разрушается. В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу», — уточнила эксперт.

В связи с тем, что помидор относится к категории низкокалорийных продуктов, овощ рекомендуется к потреблению для людей, у которых имеется избыточная масса тела, ожирение или диабет второго типа. В то же время томаты противопоказаны тем, кто страдает от обострения заболеваний пищеварительного тракта и воспалительных болезней, отметила Круглова.

Ранее, 1 ноября, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Ульяна Румянцева рассказала «Известиям» о том, какие осенние продукты полезны для организма. Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак. Традиционно летне-осенними овощами считаются также помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, болгарский перец, тыква. Богата осень и разнообразными фруктами: яблоками, грушами, сливами, нектаринами, мандаринами, фейхоа, авокадо.