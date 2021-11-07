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Ганский боксер объяснил свое падение на ринге в Грозном

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Ганский боксер Ричард Ларти, который упал после подозрительного «бесконтактного» нокаута на турнире в Грозном в пятницу, отрицает постановочный характер боя с россиянином Абдулкеримом Эдиловым и допускает, что он, возможно, совершил ошибку на ринге. Об этом в воскресенье, 7 ноября, Ларти заявил в беседе с «Известиями».

«Я очень хорошо готовился к этому бою. Понимаете? А люди разводят всякие слухи. Что бой был постановочный. Это ложь! Я прекрасно понимаю, что быстро проиграл. Но иногда наши ожидания не совпадают с реальностью. Может быть, я совершил ошибку на ринге. Мой тренер сказал, что я потерял внимательность, расслабился. Маленькая ошибка может привести к смерти на ринге. Это случилось и со мной», — отметил Ларти.

Тренер боксера объяснил ему, в чем заключалась ошибка.

«Мой соперник — левша. И я попал под его левый удар. На первой минуте я хотел проверить его. Мне хотелось пойти в атаку и прощупать его. А он стал прорабатывать боковые. Вот на один такой боковой я и нарвался», — пояснил он.

Обвинения в проведении постановочного боя со стороны Федерации бокса Ганы Ларти назвал саботажем. По словам спортсмена, его организовал бывший менеджер боксера, который обманул его и создал ужасные условия работы.

«Он просто подставил меня, из-за чего меня обвинили. Я теперь с ним не работаю. И на решения каких-либо организаций я не обращаю внимание», — подчеркнул боксер.

5 ноября Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок международного турнира по боксу «Время легенд – 7» закончился досрочно.

Пользователи соцсетей заметили, что Ларти не в первый раз нокаутируют «бесконтактно». Год назад он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. Теперь любители бокса уверены, что Ларти может попробовать свои силы в болливудском кино и даже претендовать на «Оскар».

6 ноября генеральный секретарь управления бокса Ганы Патрик Джонсон сообщил, что Ларти ранее был дисквалифицирован на пять лет за махинации и не имел права принимать участие в турнире в Грозном. Он добавил, что в настоящее время будет собрана комиссия, которая намерена обратиться в суд в связи с этим нарушением.

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