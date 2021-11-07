Стало известно об объеме провизии на арестованном «Академике Иоффе»

Россия требует эвакуировать часть экипажа «Академика Иоффе». Находящиеся на борту уточнили, что на судне есть запасы топлива и продовольствия на 60 суток, передает телеканал «Известия».

«В первые же часы и дни ареста «Академика Иоффе», по нашим данным, действительно рассматривался вопрос эвакуации части команды и ученых, ну а здесь, в Дании, могут остаться полтора десятка человек — члены экипажа и капитан — для обеспечения дальнейшей работоспособности корабля», — сообщил корреспондент «Известий».

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