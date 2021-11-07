Капитан сборной РФ объяснил замену в финале Кубка Билли Джин Кинг

Капитан команды сборной России Игорь Андреев в воскресенье, 7 ноября, в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил замену Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову в финале Кубка Билли Джин Кинг обострением старой травмы спортсменки.

На пресс-конференции команда Швейцарии обвинила российскую команду чуть ли не в мошенничестве из-за замены игрока за 20 минут до начала матча.

Андреев уточнил, что такие прецеденты, как смена спортсмена перед матчем, бывают, и привел в пример Канаду, которая в первый день соревнований сделала то же самое: они заявили сначала одного игрока, потом его сняли, не объяснив причин.

«Это спорт, в любой момент может произойти несчастье, травма — игрок, который хочет играть, по какой-то причине не выступает. Не очень понимаю, о каком жульничестве идет речь, когда игрок боролся за попадание в финал, но выступать не может», — добавил капитан сборной России.

Он пояснил, что Павлюченкова на разминке почувствовала себя неважно, у нее обострилась хроническая травма.

«Пришлось Настю заменить по причине того, что сегодня она больше не сможет выступать. Потеряли игрока под первым номером, вместо нее сыграла Люда», — пояснил Андреев.

Сама Павлюченкова уточнила, что почувствовала боль еще в пятницу вечером, но только в субботу на разминке поняла, что принять участие в матче она все-таки не сможет.

«У меня вопросы с коленом на протяжении долгого времени. Я не хотела подводить команду, особенно в финале. Возможно, команда Швейцарии думает: «А что, если бы замены не было?» Но это спорт, здесь надо уметь принимать поражение», — подчеркнула 30-летняя теннисистка.

6 ноября в финале Кубка Билли Джин Кинг российская команда победила команду Швейцарии. Во втором матче одиночного разряда Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, Самсонова принесла сборной второе очко в финале.