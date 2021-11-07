Лавров заявил о положительном эффекте диалога в рамках БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог в рамках БРИКС

помогает наращивать партнерство, передает телеканал «Известия».

«Диалог на уровне муниципалитетов играет всё более значимую роль. Весом его вклад в установление новых и укрепление уже имеющихся контактов. Плодотворный обмен опытом по вопросам урбанистики, информационно-коммуникационных технологий в сфере ЖКХ, включая аспекты искусственного интеллекта, экономических перспектив, туристического и культурного потенциала муниципалитетов, объективно способствует наращиванию стратегического партнерства в рамках объединения», — заявил Сергей Лавров в приветствии к организаторам и участникам форума.