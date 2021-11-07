Прямой эфир
Армия
Экипажи надводных кораблей БФ выполнили за год более 400 боевых упражнений
Мир
Японские автолюбители назвали LADA Niva внедорожником на все времена
Мир
Три охранника премьера Ирака пострадали из-за атаки беспилотника
Мир
ФБР провело обыски по делу о дневнике дочери Байдена
Мир
Премьер Ирака госпитализирован после атаки его резиденции беспилотником
Мир
США запросили у ЕС данные о российских войсках на границе с Украиной
Спорт
Теннисист Медведев сразится с Джоковичем в финале турнира в Париже
Мир
Политолог назвал фантастикой заявление украинского писателя о регионах РФ
Спорт
Фигурист Коляда стал серебряным призером на этапе Гран-при в Турине
Общество
Против Telegram завели дела о принудительном взыскании 5 млн рублей штрафов

Лавров заявил о положительном эффекте диалога в рамках БРИКС

0
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог в рамках БРИКС
помогает наращивать партнерство, передает телеканал «Известия».

«Диалог на уровне муниципалитетов играет всё более значимую роль. Весом его вклад в установление новых и укрепление уже имеющихся контактов. Плодотворный обмен опытом по вопросам урбанистики, информационно-коммуникационных технологий в сфере ЖКХ, включая аспекты искусственного интеллекта, экономических перспектив, туристического и культурного потенциала муниципалитетов, объективно способствует наращиванию стратегического партнерства в рамках объединения», — заявил Сергей Лавров в приветствии к организаторам и участникам форума.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021