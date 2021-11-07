Эксперт Буранов рассказал о белых пятнах в истории подготовки парада 1941 года

Неизвестные историкам детали подготовки парада 7 ноября 1941 года всё еще скрываются в архивных документах, уверен военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Об этом он рассказал в воскресенье, 7 ноября.

«Вопрос сейчас в новых деталях, касающихся подготовки парада и о том, что было после него. Какие-то вещи еще мало изучены, они от нас до сих пор скрыты. Например, как отбирали и готовили личный состав и технику, затем прошедших по Красной площади, какие полки и на какие участки фронта уходили затем, и другие вещи», — отметил собеседник агентства», — рассказал специалист в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что о ходе торжественного шествия известно почти всё, но немало интересных данных всё еще можно найти в архивах относительно работы государственного механизма, о двух других военных парадах 7 ноября 1941 года — в Куйбышеве (сейчас Самара) и Воронеже.

Буранов предположил, что имеющиеся и еще не обнаруженные материалы могли бы стать фактурой для сборника о тех трех парадах, в который вошли архивные документы, личные воспоминания участников, фотоматериалы.

«Всё это есть. Существует масса материалов. Просто никто за такую работу еще не брался», — сказал он.

Ноябрьский парад в столице 7 ноября 1941 года стал переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что несмотря на тяжелые бои, советская столица сдана врагу не будет, и именно после него тысячи людей со всех уголков страны стали записываться добровольцами.

В 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина перед участниками военного парада.

Всего в шествии было задействовано около 30 тыс. человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде приняли участие пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.

Ранее в историко-познавательном разделе сайта Минобороны РФ появились документы о параде на Красной площади 1941 года. Подготовка к мероприятию в те дни была строго засекречена и в официальной переписке парад обозначался как «операция войск московского гарнизона».