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ФБР провело обыски по делу о дневнике дочери Байдена

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США в субботу, 6 ноября, провело обыски у журналистов занимающейся расследованиями организации Project Veritas в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Соответствующие действия были инициированы в рамках дела об украденном в октябре 2020 года дневнике дочери нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Эшли, о чем сообщила газета The New York Times.

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Агенты побывали в домах бывших и действующих работников Project Veritas, которые якобы причастны к публикации части записей Эшли Байден на одном из ресурсов правой направленности за полторы недели до президентских выборов 2020 года.

Отмечается, что в рамках этого дела был проведен допрос как минимум одного человека, который сотрудничал с организацией.

Содержание записей не разглашается. В октябре 2020 года представитель семьи Байдена сообщил правоохранительным органам о том, что в ходе кражи в отеле пропало несколько вещей Эшли.

Основатель Project Veritas Джеймс О'Киф отверг обвинения в том, что его организация как-то связана с пропажей дневника. По его словам, дневник не был опубликован, а попал в их руки через неких информаторов. Он подчеркнул, что его организация отказалась от сотрудничества с ними, поскольку не смогла самостоятельно проверить подлинность дневника, а затем передала всю информацию правоохранительным органам, включая сам дневник.

«Теперь министерство юстиции, в частности прокуратура Южного округа Нью-Йорка, начала расследование, заявляя, что дневник был украден. Мы не знаем, так ли это, но тут напрашивается вопрос, с каких пор предполагаемая кража дневника расследуется ФБР и министерством юстиции», — заявил он.

О'Киф также выразил мнение, что сотрудники Project Veritas находятся в поле зрения правоохранительных органов «за предполагаемое преступление, которое заключается в том, что они выполняют свою работу законно и честно».

Он также сообщил, что организация получила повестку в суд.

Это не первый скандал с семьей американского президента. 21 октября конгрессмен-республиканец Кеннет Бак от штата Колорадо обратился к министру юстиции и генеральному прокурору Соединенных Штатов Меррику Гарленду с просьбой назначить спецпрокурора для расследования ситуации с ценами на картины сына президента страны Хантера. Бак задался вопросом, почему полотна сына главы государства продаются за $500 тыс.

Он уточнил, что еще в 2019 году ни одна художественная галерея не соглашалась выставлять работы Хантера Байдена, однако на следующий год после того, как его отец победил на президентских выборах, всё изменилось.

В июле перед продажей картин некоторые американские юристы высказывали мнение, что полотна сына Байдена могут купить иностранные правительства через подставных лиц или лоббисты, чтобы получить расположение Белого дома. Однако пресс-секретарь президента США Джен Псаки уверила, что информация об участниках торгов и покупателях будет скрыта от Хантера Байдена и администрации США, таким образом, по мнению Белого дома, этический вопрос будет решен. Она также добавила, что вопросы продажи и цен будет решать галерея.

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