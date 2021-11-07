США запросили у ЕС данные о российских войсках на границе с Украиной

США опасаются усиления «российской агрессии» и концентрации войск на границе с Украиной, поэтому в конце недели американские представители обратились в Европейскую службу внешних связей и министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, сообщила 5 ноября Suddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

«В конце недели США обратились в Европейскую службу внешних связей и министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне. Причиной стала концентрация российских войск на границе с Украиной связанный с этим высокий потенциал эскалации», — пишет издание.

Посольство США в Берлине комментировать эту информацию не стало, но один из представителей ведомства подтвердил «несомненную поддержу суверенитету и независимости» Украины со стороны Штатов.

Ранее на этой неделе CNN сообщил, что целью визита в Москву главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса ситуацию у границ с Украиной. По данным источников телеканала с украинской и американской сторон, этот вопрос вызывает в Белом доме серьезное беспокойство.

Спутниковые снимки «наращивания мощи» России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies, представило американское издание Politico в понедельник, 1 ноября. Сосредоточение наземных войск зафиксировали вблизи российского города Ельня, располагающегося в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) Сергей Шаптала 5 ноября подтвердил информацию о том, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности, и назвала их «фейк-залпом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что «перемещение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации является исключительно нашим делом».