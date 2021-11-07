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Гаджиев объяснил пользу апелляции по Бижамову для будущих соревнований

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев одобрил решение Федерации бокса России подать апелляцию после проигрыша Джамбулата Бижамова в финале чемпионата мира в Белграде. Такие действия имеют накопительный эффект и могут позитивно отразиться на будущих соревнованиях, сказал он в воскресенье, 7 ноября, в беседе с «Известиями».

«При всем желании видеть россиян первыми, несправедливым решение не назовешь. Как бы ни было, если эксперты считают необходимым обратиться, они делают правильно. Подобного рода действия имеют накопительный эффект», — сказал он.

Гаджиев считает, что количество апелляций может заставить комиссию прислушиваться к протестам российской стороны, что поможет на будущих мировых соревнованиях.

«Если на одну, вторую апелляцию ответят отказом, то рано или поздно количество отказов будет таковым, что апелляционной комиссии придется прислушиваться к протестам с нашей стороны. И возможно, это сыграет роль на судействе на Олимпийских играх, которые пройдут через три года», — добавил президент Fight Nights Global.

По его мнению, бой боксеров Джамбулата Бижамова и Йоэнлиса Эрнандеса Мартинеса в финале чемпионата мира по боксу был абсолютно равным, и победу можно было присуждать любому из соперников.

«Поединок мог быть оценен как в пользу одного, так и в пользу второго. Нужно быть глубоким специалистом, чтобы понять, кто на самом деле победил. С моим мнением согласились те, кому я предложил бой посмотреть», — заключил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Федерация бокса России подала протест на судейство в финальном поединке ЧМ в Белграде с участием Джамбулата Бижамова и Йоэнлиса Мартинеса. Чемпионат мира по боксу проходил в Белграде и завершился 6 ноября.

В конце октября россиянин Раджаб Бутаев одержал победу в схватке с американцем Джамалом Джеймсом и завоевал титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе (до 66,68 кг). Бой прошел в рамках мини-турнира с целью определения единственного чемпиона именно в этой весовой категории.

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