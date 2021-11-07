Против Telegram завели дела о принудительном взыскании 5 млн рублей штрафов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завела первые дела о принудительном взыскании с мессенджера Telegram штрафов на сумму 5 млн рублей. Штрафные санкции применены за отказ удалить противоречащий законодательству РФ контент, сообщил 7 ноября «Интерфакс».

Согласно банку данных исполнительных производств ФССП, в отношении Telegram 3 ноября были возбуждены два дела о взыскании 2,5 млн рублей по каждому. Основанием стал акт по делу об административном правонарушении судебного участка Таганского района Москвы от 25 октября этого года.

В середине сентября Таганский суд Москвы постановил, что мессенджер до 24 октября в добровольном порядке может погасить задолженности по штрафам, наложенным на него судом за нарушение российского законодательства. В противном случае материалы дела будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

С начала года сумма назначенных Telegram штрафов достигла более 40 млн рублей. Часть решений обжалована и не обязательна для исполнения компанией из-за возможности отмены апелляционной инстанцией.

16 сентября пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук заявила, что в России Facebook и Telegram должны добровольно оплатить 43 млн и 12 млн рублей штрафов соответственно до ноября. Она уточнила, что им дан срок в 60 дней, либо они будут взыскиваться принудительно.

14 сентября суд в России оштрафовал Telegram на 9 млн рублей за отказ удалить запрещенный в стране контент. В отношении мессенджера были составлены протоколы по ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП. При этом в тот же день штрафы получили Facebook и Twitter.