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Жительница Тюмени обнаружила в даркнете откровенные чаты педофилов

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Жительница Тюмени в попытке защитить своих дочерей от возможных домогательств педофилов стала искать в интернете информацию об этих людях и вышла на чаты, где они ведут светские и «профессиональные» переписки. Об этом открытии женщины сообщил портал URA.RU 6 ноября.

После громкого дела об убийстве 9-летней школьницы в районе Лесобаза города Тюмени летом текущего года женщина стала опасаться за безопасность дочерей и попыталась выяснить, как мыслят педофилы, чтобы научить девочек защищаться от возможной угрозы.

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«Я искала информацию о том, как себя ведут педофилы, какие приемы они применяют для того, чтобы расположить к себе детей. И мне посоветовали скачать анонимный браузер, мол, он поможет найти скрытые сайты. Я так и сделала, и наткнулась на форум, где просто сборище педофилов! Они обсуждают там наших детей и что хотели бы с ними сделать!» — рассказала женщина.

На одном из форумов в даркнете, куда можно попасть через специальное программное обеспечение, пользователи обсуждают свои желания в более чем десятке разделов. Среди тем — инцест, варианты безнаказанно потрогать чужого ребенка, способы влюбить в себя несовершеннолетнюю и другое. Убийство тюменской школьницы там тоже обсуждали. У создателей онлайн-площадки также есть дочерний ресурс, на котором обсуждаются особенности педофилии как проявления личности, а не преступление.

«Это социально опасное явление, психологическое отклонение. Это противоестественно. Никто не может предсказать, когда такой человек сорвется, и решит, что теперь может совершить то, что все это время было в его голове. Недавняя история с изнасилованием и убийством школьницы на Лесобазе тому подтверждение. Преступник жил, окружающие не подозревали о его наклонностях, но в какой-то момент он решил, что может это сделать и ничего его не остановило», — прокомментировала тюменский психолог Наталья Мостовая

Обнаруженный женщиной скандальный портал уже попадал в поле зрения общественности, на него жаловались, но результатом стало только то, что ресурс ушел в даркнет. К тому же сервис на сайте Роскомнадзора РФ, где можно пожаловаться на запрещенный контент, не содержит подходящего раздела для подачи заявлений на подобные форумы.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, сегодня у педофилов есть возможность находить лазейки в законодательстве.

«В законе есть большой правовой пробел. И подобные негодяи им изощренно пользуются, находят единомышленников. Бороться с IP-адресами бесполезно: блокируешь один — появляется другой. Технологии развиваются быстро, но решения этой проблемы совершенно точно будут», — объяснил он.

Степанов привел пример китайского сценария, когда доступ в интернет предоставляется к ограниченному числу ресурсов по персональным данным, без анонимизации. Но в целом он уверен, что бороться нужно не с местом размещения противоправного контента, а «с самим появлением такой информации».

Ранее в октябре появилась информация о пропавшем год назад режиссере «Ералаша» Илье Белостоцком. Оказалось, в отличие от слов родственников о его тяжелой болезни, мужчина арестован по подозрению в педофилии.

7 октября сообщалось, что законопроект, регламентирующий введение пожизненного срока для педофилов-рецидивистов, не вызвал возражений у Верховного суда (ВС) РФ. Вместе с тем в отзыве ВС отмечается, что в документе «имеются замечания юридико-технического характера».

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